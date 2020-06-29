Обломки окон обрушились на москвичей во время взрыва в жилом доме

На северо-востоке Москвы произошли взрыв и пожар в жилом доме. В этот момент на людей, сидевших на лавочках у подъезда обрушились обломки окон и стекла. Видео опубликовал Telegram-канал LIFE SHOT.

На кадрах видно, как женщина и двое мужчин бегут подальше от подъезда.

Как сообщал ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах, пожар начался в одной из квартир дома на улице Проходчиков, 3. Он охватил 4 квартиры, в результате один человек погиб, семеро пострадали.

В МЧС информацию о погибшем пока не подтвердили, но сообщили, что в 14:32 пожар был ликвидирован, спасены 7 человек. Площадь возгорания достигла 150 квадратных метров.

Еще больше интересного в наших "Одноклассниках". Подпишись!