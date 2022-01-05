Обманутая москвичка пожаловалась на бездействие полиции и получила советы

Обманутая аферистами москвичка в группе Facebook «Район Алексеевский/Останкино/Ростокино» рассказала о бездействии правоохранительных органов и получила советы от горожан.

По словам женщины, она стала жертвой мошенников и потеряла 50 тысяч рублей. После этого сразу написала заявление в МВД, его приняли, но, судя по всему, отложили в долгий ящик. До сих пор, по словам потерпевшей, дело не сдвинулось с мертвой точки.

«Вопрос. Что с этим делать? Куда писать или кому звонить? Как повлиять, чтобы хоть что-то начали делать? Я в первый раз в такой ситуации. Хотелось бы хоть каких-то результатов. Поделитесь пожалуйста своим опытом», — написала москвичка.

Одна из жительниц в комментариях написала, что два года назад мошенники выманили у нее 100 тысяч рублей, но уголовное дело до сих пор не завели. Другие пользователи все же посоветовали пострадавшей женщине просить у правоохранителей предоставить копию постановления о возбуждении уголовного дела и требовать письменного разъяснения, в каком статусе оно находится.

Одна из подписчиц паблика порекомендовала позвонить в газету «Петровка, 38» и оставить жалобу на конкретного сотрудника или пойти сразу в прокуратуру или в суд.

Ранее полицейский в Москве взломал электронную почту юриста и предал письма огласке.