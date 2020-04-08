Обнародована новая статистика по коронавирусу в Москве
В Москве за минувшие сутки выявили 660 случаев заражения коронавирусом, общее число за время эпидемии достигло 5841. Об этом свидетельствует статистика, обнародованная в Telegram-канале столичного штаба.
По данным сайта стопкоронавирус.рф, в столице умер 31 человек с коронавирусом, выздоровели 270.
В Московской области за сутки зафиксировано 95 случаев, всего коронавирус в регионе подтвердили у 549 человек, скончались 10, выздоровели 50.
Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что за прошедший месяц столичные лаборатории сделали более 200 тысяч анализов на коронавирус. Анализ на коронавирус в обязательном порядке берут у граждан, проживающих с людьми с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция».
30 марта в Москве начал действовать режим всеобщей самоизоляции. Он распространяется на всех жителей столицы вне зависимости от возраста. Режим не ограничивает права граждан на въезд в Москву и выезд из нее. Аналогичные меры приняты в Московской области.
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