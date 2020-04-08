Обнародована новая статистика по коронавирусу в Москве

В Москве за минувшие сутки выявили 660 случаев заражения коронавирусом, общее число за время эпидемии достигло 5841. Об этом свидетельствует статистика, обнародованная в Telegram-канале столичного штаба.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, в столице умер 31 человек с коронавирусом, выздоровели 270.

В Московской области за сутки зафиксировано 95 случаев, всего коронавирус в регионе подтвердили у 549 человек, скончались 10, выздоровели 50.