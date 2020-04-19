Обнародована новая статистика по коронавирусу в Москве

За последние 24 часа в Москве зафиксировали больше трех с половиной тысяч новых случаев заражения коронавирусом. Теперь число заболевших COVID-19 в столице — 24 324. Новую статистику по коронавирусу в столице в воскресенье, 19 апреля, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией.

Во всей России, по последним данным, за сутки зарегистрировали больше шести тысяч случаев в 78 регионах. Москве и Московской области остается наибольшее количество случаев заражения коронавирусом — 3 570 и 709 соответственно. Общее число случаев с подтвержденным диагнозом в стране с начала эпидемии коронавирусной инфекции составило 42 853.

В штабе также отметили, что почти половина из шести тысяч россиян не знали о том, что заражены инфекцией — она протекала совсем бессимптомно.

За сутки в России зафиксировали 48 новых случаев смерти вследствие заражения коронавирусом, всего известно о 361 скончавшемся. При этом в стране за это же время вылечились 234 человека, из этого числа 84 пациента выписаны в Москве, 36 — в Московской области. За все время выздоровел 3 291 зараженный.

17 апреля мэр Москвы Сергей Собянин проводил онлайн-совещание с президентом России Владимиром Путиным и сказал, что ситуация с распространением коронавируса в столице является непростой. В то же время градоначальник отметил, что в борьбе с инфекцией Москва идет не по самому плохому сценарию.

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