Обнародована новая статистика по заражению коронавирусом в Москве

За время эпидемии в Москве умерли 50 человек, выздоровели 350. В Московской области за все время зафиксировано 930 случаев заражения, 13 летальных исходов, выздоровели в регионе 66 человек.

30 марта в Москве начал действовать режим всеобщей самоизоляции. Он распространяется на всех жителей столицы вне зависимости от возраста. Жителям можно покидать квартиру только для обращения за экстренной медпомощью, поездок на работу, если они обязаны на нее ходить, посещения ближайших магазинов или аптек, а также для выгула домашних животных и выноса мусора. Режим не ограничивает права граждан на въезд в город и выезд из него.

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