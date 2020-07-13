Обнародована новая статистика по заражению коронавирусом в Москве

За последние сутки в Москве выявлено 672 случая заражения коронавирусом. Новая статистика обнародована в Telegram-канале оперативного штаба по борьбе с распространением инфекции и на сайте стопкоронавирус.рф.

Общее число случаев заражения в столице с начала эпидемии составляет 230 029. Выздоровели 164 954 человек, умерли 4168. В настоящее время болеют 60 907 человек.

В Московской области за сутки насчитали 196 случаев заражения, а с начала эпидемии — 60 688. В регионе число выздоровевших превысило 41 тысячу. Умерли 1009.

Всего в России за последние сутки выявили 6537 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Всего насчитывается 733 699 случаев заражения.

С 13 июля в Москве отменен масочно-перчаточный режим, однако средствами индивидуальной защиты нужно пользоваться в местах массового скопления людей и общественном транспорте.

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