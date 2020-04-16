Обнародованы новые данные по зараженным коронавирусом в Москве

В Москве за последние сутки зарегистрировано 1370 случаев заражения коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба.

Общее число зараженных в столице увеличилось до 16146. Со времени начала эпидемии выздоровели 1394 человека, умерли — 113. В Московской области заражены 3054 человека, выздоровел 91 пациент, 33 человека умерли.

Всего в России подтверждено свыше 27 тысяч случаев заражения коронавирусом, 2304 человека выздоровели, 232 заболевших скончались.

10 апреля мэр Москвы Сергей Собянин объявил о введении дополнительных ограничений в столице в связи с распространением коронавируса. В частности, со среды, 15 апреля, в столице начал действовать пропускной режим. Кроме того, с понедельника, 13 апреля, приостановлена работа каршеринга и такси без лицензии. Также временно остановлены некоторые строительные и ремонтные работы.

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