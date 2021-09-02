Обнаженная москвичка покусала полицейского в Крыму

Нетрезвых бывших супругов из Москвы задержали в Феодосии за пьяное вождение и нападение на полицейских. Об этом сообщает Telegram-канал «Подъем».

На опубликованных кадрах видно, как обнаженная женщина кидается на полицейских, ругается матом и кусается. Когда один из правоохранителей попытался надеть на нее наручники, женщина ударила его ногой в живот.

Сотрудники правоохранительных органов отнеслись к конфликту с юмором, однако напомнили дебоширке, что представителей власти оскорблять нельзя. При этом бывший муж россиянки в происходящем не участвовал, наблюдая за инцидентом из машины.