Обнаженная москвичка покусала полицейского в Крыму
Нетрезвых бывших супругов из Москвы задержали в Феодосии за пьяное вождение и нападение на полицейских. Об этом сообщает Telegram-канал «Подъем».
На опубликованных кадрах видно, как обнаженная женщина кидается на полицейских, ругается матом и кусается. Когда один из правоохранителей попытался надеть на нее наручники, женщина ударила его ногой в живот.
Сотрудники правоохранительных органов отнеслись к конфликту с юмором, однако напомнили дебоширке, что представителей власти оскорблять нельзя. При этом бывший муж россиянки в происходящем не участвовал, наблюдая за инцидентом из машины.
Однако сообщается, что до запечатленных в ролике событий водитель сам оскорблял полицейских и пытался скрыться, но его задержали. Уже после этого к правоохранителям подбежала пьяная обнаженная жена владельца авто.
Уточняется, что сотрудники органов купили дебоширке халат и доставили экс-супругов в отделение МВД. На них составили административные протоколы и выписали штраф. Также хулиганов проверяют по статьям 318 и 319 УК России («Применение насилия в отношении представителя власти» и «Оскорбление представителя власти»).
Ранее на юго-востоке Москвы чернокожий мужчина атаковал с ножом водителя автобуса. После приезда полицейских он скинул с себя одежду и пытался напасть на сотрудников правоохранительных органов.
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