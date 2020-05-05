Обновлена карта распространения коронавируса в Москве

Telegram-канал Mash обновил карту распространения коронавируса в Москве. На карте появились данные за период с 1 по 5 мая.

Старые отметки выделены синим цветом (данные с 24 марта по 30 апреля), актуальная информация — красным цветом. Также там указаны номера домов, откуда были госпитализированы пациенты с диагнозом «коронавирус».

По последним данным, в Москве за сутки выявлено еще 5 714 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число инфицированных в столице достигло 80 115. Число выздоровевших — 7 870, умерло 816 человек.

В целом по России с начала пандемии насчитывается свыше 155 тысяч случаев заражения коронавирусом.

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