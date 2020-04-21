Обновлена карта распространения коронавируса в Москве

Telegram-канал Mash обновил карту распространения коронавируса по Москве и Московской области, добавив туда данные за вторник, 21 апреля.

Старые метки на карте выделены синим цветом (данные с 24 марта по 16 апреля). А актуальная информация на сегодня — красным. Кроме того, указаны номера домов, откуда были госпитализированы пациенты с диагнозом «коронавирус».

За минувшие сутки в Москве выявлено 3083 случая заражения коронавирусом. Число заболевших COVID-19 в столице достигло 29 433. В Московской области общее число случаев заражения составило 5959, за сутки зафиксировано 718 случаев.

Всего в России зарегистрировано 52 763 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 456 летальных исходов, выздоровели 3873 человека.

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