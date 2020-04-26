Обновлена статистика по коронавирусу в Москве

Число случаев заражения коронавирусом с начала пандемии в Москве достигло 42 480. Обновленная статистика опубликована на сайте стопкоронавирус.рф.

По данным оперативного штаба, за сутки выявлен 2971 новый случай. Большинство заразившихся (41,5 процента) люди в возрасте от 18 до 45 лет. Всего в Москве умерли 404 человека, выздоровели 3175.

В Московской области за сутки зафиксировано 576 случаев заражения, а общее число в регионе превысило девять тысяч. Выздоровели 272 человека, умер 71.

Всего в России зарегистрировано 80 949 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 747 летальных исходов, выздоровели 6767 человек.

Ранее заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова заявила, что москвичи устали от самоизоляции и стали менее ответственно относиться к ее соблюдению. Она отметила, что власти пришлось ужесточить режим самоизоляции, так как все больше людей выходили на улицу и пользовались общественным или личным транспортом.

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