Обновлена статистика по заражению коронавирусом в Москве

В Москве за прошедшие сутки зарегистрировано 662 новых случая заражения коронавирусом. Обновленную статистику приводит оперативный штаб в своем в Telegram-канале в четверг, 2 июля.

Общее число зараженных в столице увеличилось до 222 871. С начала пандемии выздоровели 153 248 человек, 3870 человек умерли.

Общее число выявленных в России случаев заражения коронавирусом достигло 660 тысяч. За весь период зафиксировано 9 683 летальных исхода, выздоровели 428 978 человек.

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