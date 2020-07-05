Обновлена статистика по заражению коронавирусом в Москве

В Москве за последние сутки выявлено 650 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции в своем Telegram-канале.

Всего в столице зафиксировано 224 860 инфицированных, умерли 3953 человека, выздоровели 157 020 пациентов.

В Московской области насчитывается 59 053 случая заражения. В регионе умерли 947 человек, выздоровели 38 348.

За последние сутки в России выявлено 6736 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 84 регионах.

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