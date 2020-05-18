Обновлена статистика по заражению коронавирусом в Москве

В Москве за последние сутки выявлено 3238 новых случаев заражения коронавирусом. В Московской области инфекцию обнаружили у 921 человека, сообщается в Telegram-канале оперативного штаба.

Общее число зараженных в России выросло до 290 678 в 85 регионах, за последние сутки коронавирусом заразились 8926 человек.

За весь период зафиксировано 2722 летальных исхода, выздоровели 70 209 человек.

Ранее в мае мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что жителей столицы начнут массово проверять на иммунитет к коронавирусу. Каждую неделю приглашение прийти в поликлинику будут получать до 70 тысяч москвичей.

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