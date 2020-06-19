Обновлена статистика по заражению коронавирусом в Москве

В Москве за последние сутки зарегистрировали 1136 случаев заражения коронавирусом. Обновленную статистику приводит в своем Telegram-канале оперативный штаб.

Общее число зараженных в столице увеличилось до 211 921. С начала пандемии выздоровели 132 434 человека, 3531 пациент умер.

Всего в России, по последним данным, выявлено 569 063 случая заражения в 85 регионах. За весь период зафиксирован 7 841 летальный исход, выздоровело 324 406 человек.

С 9 июня в столице отменили режим самоизоляции и пропусков, горожанам разрешили гулять в парках и скверах, открылись салоны красоты. С 16 июня в Москве возобновили работу летние веранды ресторанов и кафе, музеи, выставочные залы и зоопарки.

Также смогут планово принимать посетителей стоматологические клиники, вновь откроются библиотеки, службы проката, риелторские конторы и другие агентства.

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