Обновлена статистика по заражению коронавирусом в Москве

В Москве за последние сутки выявлено 2913 новых случаев заражения коронавирусом. Обновленная статистика в четверг, 21 мая, опубликована на официальном сайте оперативного штаба.

За сутки вылечились 3746 человек, скончались — 68. Таким образом, с начала эпидемии число инфицированных в столице достигло 155 219. Выздоровели 40 682 человека, умерли — 1794.

В Московской области за сутки заразились еще 892 жителя. Общее число выявленных случаев в регионе увеличилось до 30 983. За весь период зафиксирован 299 летальных исходов, побороли инфекцию 4 281 человек.

В России по данным на 21 мая выявлено 317 554 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 3099 летальных исходов, выздоровели 92 681 человек.

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