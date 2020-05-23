Обновлена статистика по заражению коронавирусом в Москве

В Москве за минувшие сутки выявлено 3190 новых случаев заражения коронавирусом. Обновленные данные в субботу, 23 мая, опубликованы в Telegram-канале оперативного штаба.

За сутки вылечился 3831 пациент, скончались — 67. Всего число выздоровевших увеличилось до 47 413. Общее число выявленных случаев заболевания в Москве достигло 161 397.

В Московской области за прошедшие сутки заразились 846 человек.

В России, по данным на 23 мая, выявлено 9434 новых случая коронавируса в 84 регионах. Количество летальных исходов составило 139, полностью выздоровевших — 8111. Всего на сегодняшний день в стране выявлено 335 882 случая заболевания в 85 регионах.

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