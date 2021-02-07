Обновлена статистика по зараженным коронавирусом в Москве

В Москве за последние сутки выявили 2028 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число инфицированных достигло 943 724. Обновленная статистика в воскресенье, 7 февраля, приведена в Telegram-канале столичного оперштаба.

За все время в Москве вылечились 847 822 пациентов, из них 3657 — выздоровевшие только за прошедшие 24 часа. Число скончавшихся с начала эпидемии составило 13 896, в том числе известно о 64 летальных исходах за последние сутки.

Ранее стало известно о снятии еще одного ограничения по коронавирусу в Москве. Речь идет об открытии передних дверей в наземном городском транспорте. Ленты, отделявшие водителя от пассажиров, будут срезаны. При этом пока продажа билетов в салоне все еще не производится.

Еще больше интересного в наших "Одноклассниках". Подпишись!