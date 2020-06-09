Обновлена статистика по зараженным коронавирусом в Москве

За минувшие сутки в Москве выявлено 1572 случая заражения коронавирусом. Обновленные данные о распространении инфекции приводятся в Telegram-канале столичного оперштаба во вторник, 9 июня.

Скончались 59 человек, выздоровели — 5390. Таким образом, общее число инфицированных с начала пандемии в столице увеличилось до 198590 Полностью излечились 109737 человек, умерли 3029 человек.

С 9 июня в Москве отменен режим самоизоляции. В этот день заработают парикмахерские и салоны красоты, 16 июня — летние веранды и музеи, а 23 июня — фитнес-клубы и бассейны. При этом люди по-прежнему должны соблюдать масочно-перчаточный режим при посещении общественных мест и во время прогулок.

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