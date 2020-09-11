Обновлена статистика по зараженным коронавирусом в Москве

За сутки в Москве зафиксировали 698 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число инфицированных в столице — 269 777. Обновленная статистика опубликована в пятницу, 11 сентября, на сайте стопкоронавирус.рф.

В столице с начала эпидемии вылечились 227 530 пациентов, из них 1256 — выписанные только за прошедшие 24 часа. Умерли 4956 человек, в том числе скончались от осложнений еще девять инфицированных.

В Московской области насчитывается 175 новых случаев заражения коронавирусом за сутки. Общее число инфицированных в регионе превысило 70 тысяч. Из этого числа 53 090 человек — выздоровевшие, а 1237 человек — умершие.

В России выявлено 1 051 874 случая заражения — за последние сутки число инфицированных увеличилось на 5504.

Ранее стало известно, что заммэра Москвы Анастасия Ракова сделала прививку от коронавируса. «Нормальное состояние, была небольшая температура — 37,2 — полдня, и немного болела спина. В общем, ничего особенного, как при обычной вакцине от гриппа», — отметила она.

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