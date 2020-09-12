Обновлена статистика по зараженным коронавирусом в Москве

За сутки в Москве зафиксировали 670 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число инфицированных в столице — 36 806. Обновленная статистика опубликована в субботу, 12 сентября, на сайте стопкоронавирус.рф.

В столице с начала эпидемии вылечились 228 673 пациента, умерли 4 968 человек, в том числе за последние сутки скончались от осложнений еще 12 инфицированных.

В Московской области насчитывается 170 новых случаев заражения коронавирусом за сутки. Общее число инфицированных в регионе превысило 15 тысяч. Выздоровели 53 241 человек, умер 1241 человек.

В России выявлено 165 343 случая заражения — за последние сутки число инфицированных увеличилось на 5 488.

Ранее стало известно, что заммэра Москвы Анастасия Ракова сделала прививку от коронавируса. «Нормальное состояние, была небольшая температура — 37,2 — полдня, и немного болела спина. В общем, ничего особенного, как при обычной вакцине от гриппа», — отметила она.