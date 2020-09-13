Обновлена статистика по зараженным коронавирусом в Москве

За сутки в Москве зафиксировали 650 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число инфицированных в столице — 271 097 Обновленная статистика опубликована в воскресенье, 13 сентября, в Telegram-канале столичного оперштаба.

С начала пандемии в Москве вылечились 229 573 пациента, умерли — 4982 человека, в том числе за последние сутки скончались 14 инфицированных.

В России выявлено 1 062 811 человек с подтвержденным диагнозом — за последние сутки число зараженных увеличилось на 5449. При этом 2690 пациентов вылечились от коронавирусной инфекции, а 94 человека скончались.

Еще больше интересного в наших "Одноклассниках". Подпишись!