Обновлена статистика по зараженным коронавирусом в Москве

В Москве за последние сутки выявили 5534 случая заражения коронавирусом. Общее число инфицированных в столице достигло 882 962. Обновленная статистика опубликована в пятницу, 15 января, на сайте стопкоронавирус.рф.

В столице за все время вылечились 729 089 пациентов, из них 6602 — выздоровевшие только за прошедшие сутки. Число умерших с начала эпидемии составило 12 322, в том числе известно о 81 летальном исходе за последние сутки.

В Московской области зарегистрирован 1361 новый случай заражения коронавирусом. Общее число инфицированных в регионе — 174 620. За все время выздоровели больше 133 тысяч человек, также было зафиксировано 3217 летальных исхода.

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