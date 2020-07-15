Обновлена статистика по зараженным коронавирусом в Москве

В Москве за минувшие сутки было зарегистрировано 628 новых случаев заражения коронавирусом. Обновленная статистика приводится на портале стопкоронавирус.рф в среду, 15 июля.

Общее число инфицированных в столице с начала пандемии составляет 231 270. Всего выздоровели 167 810 человек, умерли — 4234.

В Московской области за сутки число заразившихся увеличилось до 61 059. Выявлено 173 новых инфицированных. В регионе полностью излечились 42 013 человек. Умерли — 1 022.

В России за последние сутки выявили 6422 новых случая коронавируса в 85 регионах. Всего насчитывается 746 369 случаев заражения.

С 13 июля в Москве отменен масочно-перчаточный режим, однако средствами индивидуальной защиты нужно пользоваться в местах массового скопления людей и общественном транспорте.

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