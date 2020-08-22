Обновлена статистика по зараженным коронавирусом в Москве

В Москве за минувшие сутки выявили 687 новых случая заражения коронавирусом. Обновленные данные приводятся в Telegram-канале оперативного штаба столицы в субботу, 22 августа.

Так, общее число инфицированных в столице достигло 256 513. Умерли с начала пандемии 4720 человек, полностью излечились 203 821. За сутки выявлено 10 смертей, выздоровели 1094 человека.

Ранее в августе мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что власти не ожидают вторую волну коронавируса и считают ее маловероятной. «Сейчас ситуация совсем другая, она каждую неделю лучше и лучше. Сомневаюсь, что будет вторая волна. Могут быть небольшие отклонения, но они не изменят ситуацию», — сказал он.

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