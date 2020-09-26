Обновлена статистика по зараженным коронавирусом в Москве

В столице за прошедшие сутки выявили 1792 случая заражения коронавирусом. Общее число инфицированных в Москве за весь период пандемии достигло 283 760. Обновленная статистика опубликована в субботу, 26 сентября, на сайте стопкоронавирус.рф.

За все время в Москве вылечились 244 006 пациентов, из них 1123 — выздоровевшие за минувшие 24 часа. С начала эпидемии умерли 5146 человек, в том числе известно о 17 скончавшихся за последние сутки.

В Московской области зарегистрировано 204 новых случая заражения коронавирусом. Общее число инфицированных в регионе за весь период составило 72 733. За все время выздоровели 55 545 человек, тогда как количество летальных исходов с начала пандемии составило 1315.

Всего в России выявили более миллиона человек с подтвержденным диагнозом — 1 143 571. Так, за последние сутки число зараженных в стране увеличилось на 7523.

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