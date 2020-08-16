Обновлены данные по коронавирусу в Москве

В Москве за сутки выявили 688 случаев заражения коронавирусом. Обновленные данные опубликованы в Telegram-канале оперативного штаба по борьбе с распространением инфекции.

С начала эпидемии столичный штаб насчитал 252 374 случая заражения. Выздоровели 197 143 пациента, умерли — 4656. Болеют в настоящее время 50 575 человек.

В Московской области за последние сутки выявили 154 случая заражения, а с начала эпидемии — 65 935. Болеют 15 272 человека, выздоровели — 49 519, умерли — 1144.

11 августа президент России Владимир Путин объявил о регистрации в стране первой в мире вакцины от COVID-19 под названием «Спутник V». Первыми вакцинацию пройдут медики. Предполагается, что после прививки у человека выработается иммунитет к вирусу примерно на два года. Производство вакцины началось 15 августа.

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