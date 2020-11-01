Обновлены данные по заражению коронавирусом в Москве

В Москве за минувшие сутки выявили 5261 новый случай заражения коронавирусом. Обновленные данные публикует оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции в своем Telegram-канале.

Всего в столице выявлено 429 409 случаев заражения, умерло 6920, выздоровело 314 791 человек. Болеют в настоящее время 107 798 москвичей.

В Московской области насчитали за сутки 545 случаев заражения, с начала пандемии 87 366. Выздоровело 65 057, умерло 1617 человек. Болеют сейчас 20 692 человека.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин оценил эффективность ограничительных мер, направленных против распространения коронавируса в городе. По его словам, меры оказались эффективными, поэтому он надеется, что «ситуация не будет ухудшаться»

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