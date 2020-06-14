Обновлены данные по заражению коронавирусом в Москве

В Москве за последние сутки зафиксировали 1477 случаев заражения коронавирусом. Обновленные данные приводит оперативный штаб в своем Telegram-канале.

Общее число заразившихся с начала пандемии в столице увеличилось до 205 905. За все время выздоровели 121 691 человек, умерли — 3281 заболевший.

С 9 июня в Москве отменили режим самоизоляции, цифровых пропусков и графики прогулок для горожан. Открылись салоны красоты и парикмахерские; с 16 июня люди смогут посетить летние веранды кафе и ресторанов, а также музеи; с 23 июня начнут работу заведения общепита, фитнес-клубы и бассейны.

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