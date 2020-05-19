Обновлены данные по заражению коронавирусом в Москве

В Москве за последние сутки выявлено 3545 новых случаев заражения коронавирусом, сообщается на официальном сайте оперативного штаба.

Таким образом, с начала эпидемии количество инфицированных в столице достигло 149 607. Выздоровели 31 496 человек, умер — 1651.

В Московской области за сутки заразились еще 898 жителей. Общее число выявленных случаев в регионе увеличилось до 29 188. За весь период зафиксирован 271 летальный исход, побороли инфекцию 3614 человек.

В России по состоянию на 19 мая количество зараженных коронавирусом составило 299 941 в 85 регионах страны. Из них 2837 человек скончались, выздоровели 76 130.

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