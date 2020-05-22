Обновлены данные по заражению коронавирусом в Москве

В Москве за минувшие сутки зарегистрировано 2988 новых случаев заражения коронавирусом. Обновленные данные в пятницу, 22 мая, опубликованы на официальном сайте оперативного штаба.

За сутки вылечились 2900 человек, скончались — 73. Таким образом с начала эпидемии число инфицированных в столице достигло 158 207. Выздоровели 43 582 человека, умерли — 1 867.

В Московской области за сутки заразились еще 824 жителя. Общее число выявленных случаев в регионе возросло до 31 807. За весь период зафиксированы 312 летальных исходов, побороли инфекцию 4 699 человек.

По данным на 21 мая, в России зафиксировано 326 448 случаев заражения в 85 регионах. За весь период зафиксировано 3249 летальных исходов, выздоровели 99 825 человек.

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