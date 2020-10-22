Обновлены данные по заражению коронавирусом в Москве

В Москве за последние сутки выявили 4413 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число инфицированных в столице достигло 381 430. Обновленные данные в четверг, 22 октября, опубликованы на сайте стопкоронавирус.рф.

В столице за все время вылечились 282 492 пациента, из них 2519 — выписанные только за прошедшие 24 часа. Умерли с начала пандемии 6187 человек, также известно о 66 скончавшихся за сутки.

В Московской области зарегистрировано 462 новых случая заражения. Общее число инфицированных в регионе — 82 305. За все время выздоровели более 61 тысячи человек, также зафиксировано 1511 летальных исходов.

Ранее москвичам показали пример QR-кода для посещения общественных мест. В письме есть подтверждение с точной датой, временем и местом, куда хочет зайти горожанин. Кроме того, там написано, что если в заведении вместе с ним будут замечены посетители с подтвержденным COVID-19, то его автоматически оповестят об этом.

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