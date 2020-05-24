Обновлены данные по заражению коронавирусом в Москве

В Москве за последние сутки выявлено 2516 случаев заражения коронавирусом. Обновленные данные приводит оперативный штаб в своем Telegram-канале.

Таким образом общее число заболевших с начала эпидемии в столице увеличилось до 163 913. Выздоровели 49 840 человек, умерли 1993 пациента.

Ранее, 23 мая, было зафиксировано 3190 случая заражения коронавирусом.

Всего в России с начала эпидемии выявлен 344 481 случай коронавируса в 85 регионах.

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