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Обновлены данные по заражению коронавирусом в Москве
Фото: Алексей Майшев / РИА Новости
В Москве за последние сутки выявлено 2516 случаев заражения коронавирусом. Обновленные данные приводит оперативный штаб в своем Telegram-канале.
Таким образом общее число заболевших с начала эпидемии в столице увеличилось до 163 913. Выздоровели 49 840 человек, умерли 1993 пациента.
Ранее, 23 мая, было зафиксировано 3190 случая заражения коронавирусом.
Всего в России с начала эпидемии выявлен 344 481 случай коронавируса в 85 регионах.
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