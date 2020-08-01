Обновлены данные по зараженным коронавирусом в Москве

В Москве за последние сутки выявили 690 случаев заражения коронавирусом. Обновленные данные приводит в своем Telegram-канале оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации.

Таким образом, общее число заболевших увеличилось до 242 049. С начала пандемии излечился 180 581 пациент, умерли 4473 человека.

В Московской области за сутки зафиксировано 149 заболевших.

Среднесуточный темп прироста новых заболевших COVID-19 в Москве за две недели составляет 0,26.

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