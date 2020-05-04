Обновлены данные по зараженным коронавирусом в Москве

За сутки в Москве выявили 5 795 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число инфицированных в столице достигло 74 401. Обновленные данные опубликованы в понедельник, 4 мая, на сайте стопкоронавирус.рф.

Число выздоровевших в Москве с начала эпидемии составило 7 573, умерших — 764.

В Московской области насчитывается 803 новых случаев заражения коронавирусом за сутки. Общее число инфицированных в регионе — 14 939. 526 человек выздоровели, 111 умерли.

За последние сутки в России подтвержден 10 581 случай новой коронавирусной инфекции. Всего в России выявлены 145 268 инфицированных. Умерли с начала эпидемии 1356 человек, выздоровели 18 095.

Еще больше интересного в нашем Facebook. Подпишись!