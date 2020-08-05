Обновлены данные по зараженным коронавирусом в Москве

За последние сутки в Москве зафиксировали 687 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число инфицированных в столице достигло 244 784. Обновленные данные опубликованы в среду, 5 августа, на сайте стопкоронавирус.рф.

За все время распространения коронавируса в столице вылечились более 184 тысяч пациентов, из них 1329 — только за прошедшие 24 часа. Умер с начала пандемии в Москве 4521 человек, в том числе за последние сутки — 11.

В Московской области насчитывается 162 новых случаев заражения коронавирусом за сутки. Общее число инфицированных в регионе — 64 238. Свыше 47 тысяч человек выздоровели, также зафиксировано 1119 летальных исходов за все время.

В России выявлено 866 627 человек с подтвержденным диагнозом — за последние сутки число зараженных увеличилось на 5204. С начала пандемии 669 026 пациент вылечился от коронавирусной инфекции. Умерли 14 490 человек.

Ранее в августе мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что власти не ожидают вторую волну коронавируса и считают ее маловероятной. «Сейчас ситуация совсем другая, она каждую неделю лучше и лучше. Сомневаюсь, что будет вторая волна. Могут быть небольшие отклонения, но они не изменят ситуацию», — сказал он.

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