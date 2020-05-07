Обновлены данные по зараженным коронавирусом в Москве

В Москве за последние сутки зафиксировали 6703 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Всего в столице с начала эпидемии насчитывается 92676 инфицированных COVID-19. Обновленная статистика опубликована в четверг, 7 мая, на сайте стопкоронавирус.рф.

Общее число выздоровевших в столице — 9227, за сутки выписаны из больниц 769 человек. С начала эпидемии умерли 905 человек.

В Московской области насчитывается 842 новых случая заражения, за все время там выявлено 17432 инфицированных. Выздоровели 769 человек, 156 человек скончались.

Общее число случаев заражения коронавирусом в России с начала эпидемии составило 177 160 в 85 регионах. За последние сутки зарегистрировано свыше 11 тысяч новых инфицированных. Полностью выздоровели 2476 человек, зафиксировано 88 летальных исходов. Общее число выздоровевших — 23 803, умерших — 1625.

По данным на 6 мая, в Москве было выявлено 5858 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число выздоровевших составляло 8458, умерших — 866 человек.

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