Обновлены данные по зараженным коронавирусом в Москве

За последние сутки в Москве выявили 1 956 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число инфицированных с начала эпидемии превысило 195 тысяч. Данные обновлены в воскресенье, 7 июня, на сайте стопкоронавирус.рф.

Отмечается, что в Москве вылечилось всего 102 714 пациентов, из них 2 283 — выписанные только за последние сутки. Умерли с начала эпидемии в Москве 2 919 человек, в том числе за прошедшие сутки скончались от осложнений 55 инфицированных.

В Подмосковье насчитывается 754 новых случая заражения коронавирусом за сутки. Общее число инфицированных в регионе — 44 232. При этом за все время 11 462 пациента выздоровели, также зафиксировано 567 летальных исходов.

В России выявлено 467 673 человека с подтвержденным диагнозом — за последние сутки число зараженных увеличилось на 8 984. Уточняется, что общее число вылечившихся составило 226 731, умерших — 5 859.

5 июня сообщалось, что Москва встала в семибалльных пробках впервые после смягчения режима ограничений. О пробках ранее предупреждали москвичей в Департаменте транспорта столицы. Там отмечали, что пробки образуются из-за выезжающих из города автомобилей.

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