Обновлены данные по зараженным коронавирусом в Москве

В Москве за последние сутки выявлено 629 заразившихся коронавирусом. Обновленные данные во вторник, 7 июля, приводит оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции в своем Telegram-канале.

Вылечились еще 2 066 человек, зафиксировано 24 летальных исхода. Общее число инфицированных в Москве возросло до 226 174. За все время распространения коронавируса в городе полностью излечились 159 718 человек, умерли — 3 999 .

В Подмосковье за сутки зарегистрировано 283 случая заражения.

В России за последние сутки было выявлено 6 368 случаев коронавируса в 82 регионах. За весь период распространения инфекции 10 494 человека скончались, 463 880 — выздоровели.

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