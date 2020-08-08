Обновлены данные по зараженным коронавирусом в Москве

В Москве за прошедшие сутки выявили 691 новый случай заражения коронавирусом. Обновленные данные приводятся на портале стопкоронавирус.рф в субботу, 8 августа.

Так, общее число инфицированных в столице достигло 246 845. Умерли с начала пандемии 4560 человек, полностью излечились 188 854. За сутки выявлено 14 смертей, выздоровели еще 1278 человек.

В Московской области насчитывается 161 новый случай заражения коронавирусом за сутки. Общее число инфицированных в регионе — 64 716. Свыше 48 196 человек выздоровели, также зафиксировано 1122 летальных исхода за все время.

Ранее в августе мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что власти не ожидают вторую волну коронавируса и считают ее маловероятной. «Сейчас ситуация совсем другая, она каждую неделю лучше и лучше. Сомневаюсь, что будет вторая волна. Могут быть небольшие отклонения, но они не изменят ситуацию», — сказал он.

Еще больше интересного в наших «Одноклассниках». Подпишись!