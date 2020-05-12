Обновлены данные по зараженным коронавирусом в Москве

В Москве за минувшие сутки выявили 5392 новых случая заражения коронавирусом. Обновленные данные по инфицированным во вторник, 12 мая, приводятся на сайте стопкоронавирус.рф.

Согласно информации портала, за последние сутки в столице скончались 55 пациентов с коронавирусом, еще 1820 выздоровели.

Таким образом общее число случаев заражения в Москве с начала эпидемии достигло 121301. При этом за весь период 1179 человек умерли, а 19642 — излечились.

В Московской области с 11 на 12 мая выявили 1063 новых случая инфицирования. Общее число зараженных в регионе достигло 22 700, из них 219 скончались, 1582 выздоровели.

Всего в России за минувшие сутки зарегистрировали 10 899 новых случаев заражения коронавирусом. Их общее число превысило 232 тысячи. За время эпидемии зафиксировано 2 116 летальных случаев и 43 512 случаев выздоровления.

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