Обновлены данные по зараженным коронавирусом в Москве

За прошедшие сутки в столице было выявлено 4703 новых случая заражения коронавирусом. Обновленные данные о количестве заболевших по состоянию на 13 мая приводятся в Telegram-канале оперативного штаба.

Согласно представленной информации, за минувшие сутки в Москве общее число выздоровевших составило 1864 человек. Количество скончавшихся пациентов с коронавирусом составило 53.

Общее число выздоровевших в Москве с начала эпидемии составило 21 506. При этом за весь период 1232 человека умерли.

В Московской области за сутки насчитали 962 новых случая заражения.

Общее число случаев заражения коронавирусом в России за прошедшие сутки составило 10 028. За время эпидемии зафиксировано 2 212 летальных случаев и 48 003 случаев выздоровления.

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