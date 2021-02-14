Обновлены данные по зараженным коронавирусом в Москве

В Москве за последние сутки выявили 1559 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число инфицированных за все время пандемии достигло 956 178. Обновленные данные в воскресенье, 14 февраля, приведены на сайте стопкоронавирус.рф.

За все время в столице вылечились 869 869 пациентов, из них 2089 — выздоровевшие только за прошедшие 24 часа. Число скончавшихся с начала эпидемии составило 14 348 в том числе известно о 58 летальных исходах за последние сутки.

В Московской области зарегистрировано 828 новых случаев заражения коронавирусом. В регионе общее число инфицированных составило 205 031. За все время выздоровели 166 380 человек, также было зафиксировано 4 237 летальных исходов.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин предположил, что основная часть ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса, может быть отменена в мае. Он отметил, что в столице начался «стабильный период положительных изменений», и если тенденция улучшения сохранится, то весной все запреты будут сняты.