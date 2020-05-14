Обновлены данные по зараженным коронавирусом в Москве

За прошедшие сутки в Москве было выявлено 4712 случаев заражения коронавирусом. Обновленные данные о числе заболевших по состоянию на 14 мая приводятся в Telegram-канале оперативного штаба.

Число выздоровевших в столице за минувшие сутки составило 1821. Всего число людей, выздоровевших от инфекции в Москве, увеличилось до 23 327.

В Московской области за сутки насчитали 918 новых случаев заражения.

За последние сутки в России выявлено 9974 новых случая заражения инфекцией. По состоянию на 14 мая, в стране было зафиксировано 93 летальных исхода и 5527 случаев полного выздоровления.

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