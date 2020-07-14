Обновлены данные по зараженным коронавирусом в Москве

В Москве за последние сутки выявлено 613 новых случаев заражения коронавирусом. Обновленные данные приводятся на портале стопкоронавирус.рф во вторник, 14 июля.

Общее число случаев инфицирования в столице с начала эпидемии составляет 230 642. Выздоровели 165 966 человек, умерли — 4205.

В Московской области за сутки насчитали 198 новых случаев заражения, а с начала эпидемии — 60 886. В регионе число выздоровевших составило 41 657. Умерли — 1015.

В России за последние сутки выявили 8804 новых случаев коронавируса в 83 регионах. Всего насчитывается 739 947 случаев заражения.

С 13 июля в Москве отменен масочно-перчаточный режим, однако средствами индивидуальной защиты нужно пользоваться в местах массового скопления людей и общественном транспорте.

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