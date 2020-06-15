Обновлены данные по зараженным коронавирусом в Москве

В Москве за последние сутки зафиксировали 1359 случаев заражения коронавирусом. Обновленные данные в понедельник, 15 июня приводит оперативный штаб на своем официальном сайте.

Общее число заразившихся с начала пандемии в столице увеличилось до 207 264. За все время выздоровели 123 240 человек, умерли — 3334.

В Московской области за последние сутки зафиксировано 689 инфицированных. Таким образом, общее число достигло 50 042. За весь период выздоровели 17 422 человека, скончались — 690.

С 9 июня в Москве отменили режим самоизоляции, цифровых пропусков и графики прогулок для горожан. Открылись салоны красоты и парикмахерские; с 16 июня люди смогут посетить летние веранды кафе и ресторанов, а также музеи; с 23 июня начнут работу заведения общепита, фитнес-клубы и бассейны.

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