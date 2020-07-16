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Обновлены данные по зараженным коронавирусом в Москве
Фото: Илья Питалев / РИА Новости
В Москве за прошедшие сутки выявили 531 новый случай заражения коронавирусом. Обновленные данные приводятся на портале стопкоронавирус.рф в четверг, 16 июля.
Общее число инфицированных в столице с начала пандемии составляет 231 801. Всего выздоровели 168 955 человек, умерли — 4 258.
В Московской области за сутки число заразившихся увеличилось до 61 233. Выявлено 174 новых инфицированных. В регионе полностью излечились 42 372 человека. Умерли — 1 033.
С 13 июля в Москве отменен масочно-перчаточный режим, однако средствами индивидуальной защиты нужно пользоваться в местах массового скопления людей и общественном транспорте.
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