Обновлены данные по зараженным коронавирусом в Москве

За минувшие сутки в столице зафиксировали 1068 случаев заражения коронавирусом. Обновленные данные в понедельник, 22 июня, приводит оперативный штаб в своем Telegram-канале.

По информации оперштаба, в столице выздоровели 1114 человек. С начала пандемии болезнь побороли 136 670 человек, умерли 3617 пациентов.

В Подмосковье за сутки насчитали 506 случаев инфицирования.

В России за последние 24 часа выявлено 7,6 тысячи случаев заболевания в 83 регионах. За все время выздоровели 344 416 человек, умерли — 8206.

С 9 июня в столице отменен режим самоизоляции и пропусков, москвичам разрешили гулять в парках и скверах, открылись салоны красоты. С 16 июня возобновили работу летние веранды ресторанов и кафе, музеи, выставочные залы и зоопарки. С 23 июня начнут работу заведения общепита, фитнес-клубы и бассейны.

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