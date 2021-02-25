Обновлены данные по зараженным коронавирусом в Москве

В Москве за последние сутки выявили 1406 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число инфицированных за все время пандемии достигло 973 578. Обновленные данные в четверг, 25 февраля, приведены на сайте стопкоронавирус.рф.

За все время в столице вылечились 891 448 пациентов, из них 2092 — выздоровели только за прошедшие 24 часа. Число умерших с начала пандемии составило 14 921, в том числе известно о 47 летальных исходах за последние сутки.

В Московской области зарегистрировано 495 новых случаев заражения коронавирусом. В регионе общее число инфицированных составило 212 284. За все время выздоровели 173 189 человек, также было зафиксировано 4568 летальных исходов.

19 февраля мэр Москвы Сергей Собянин заявил о спаде пандемии коронавируса в городе. По его словам, столичная система здравоохранения выдержала всю нагрузку. Кроме того, медикам было предоставлено все необходимое, они не испытывали дефицита в специальной технике.

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