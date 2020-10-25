Обновлены данные по зараженным коронавирусом в Москве

В Москве за последние сутки зарегистрировали 4455 случаев заражения коронавирусом. Обновленные данные опубликованы на портале стопкоронавирус.рф.

За сутки выздоровели 2614 человек, умерли 68 пациентов.

Всего с начала пандемии в Москве выявлено 395 816 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 290 524 человека, общее число погибших увеличилось до 6380.

Оперштаб напомнил, что стоит остаться дома и вызвать врача в случае проявления любых симптомов ОРВИ.

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