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Обновлены данные по зараженным коронавирусом в Москве
Фото: Павел Бедняков / РИА Новости
В Москве за последние сутки зарегистрировали 4455 случаев заражения коронавирусом. Обновленные данные опубликованы на портале стопкоронавирус.рф.
За сутки выздоровели 2614 человек, умерли 68 пациентов.
Всего с начала пандемии в Москве выявлено 395 816 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 290 524 человека, общее число погибших увеличилось до 6380.
Оперштаб напомнил, что стоит остаться дома и вызвать врача в случае проявления любых симптомов ОРВИ.
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